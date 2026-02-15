Подросток не выжил после схода снега с нечищеной крыши в ХМАО

РЕН.ТВ: Заваленных снегом на корте в ХМАО подростков откапывали местные жители

Причиной ухода из жизни 13-летнего подростка из-за обвала снега на хоккейном корте в Ханты-Мансийском округе (ХМАО) стала неочищенная от снега крыша. Об этом в разговоре с РЕН.ТВ заявил свидетель несчастного случая Артем Антипенко.

Все произошло накануне вечером в городском поселении Лянтор Сургутского района. Под снежный завал из-за схода снега с кровли здания на крытом хоккейном корте попали пятеро детей, сообщил «Интерфакс» накануне. Один из подростков, впал в кому, из которой уже не вышел, второй — пострадал. Еще у троих все обошлось без травм.

Антипенко рассказал, что живет недалеко оттуда и часто гуляет там с собакой. Крышу катка, по его словам, в этом году ни разу не чистили, что и стало причиной инцидента. После обвала снега высота сугробов была в несколько раз выше человеческого роста, отметил мужчина.

В ответ на призыв на место случившегося, чтобы помочь, пришли горожане — всего около 180 человек, отметил свидетель. Вооружившись лопатами (многие из которых в процессе сломались), они начали оперативно вызволять пострадавших. Работы идут и сегодня: важно удостовериться, что под снегом больше никого нет. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека»).

Ранее стало известно, что после падения сосульки в Нижнем Новгороде 14 февраля не выжила 19-летняя девушка. На нее рухнула наледь с крыши жилого дома, расположенного на улице Варварской (это центр города). Во время падения рядом шла еще одна женщина: она получила незначительные травмы.