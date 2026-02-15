Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:12, 15 февраля 2026Россия

19-летняя девушка не выжила после падения сосульки в российском городе

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка не выжила после падения сосульки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Нижнем Новгороде 19-летняя девушка не пережила падение сосульки. Об этом сообщило региональное следственное управление СК в Telegram.

ЧП произошло 14 февраля на улице Варварской в центре города. Наледь упала с крыши жилого дома на двух проходивших мимо женщин. Прибывшие врачи не смогли спасти одну из них, вторая получила незначительные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека»). В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям лиц, ответственных за своевременную расчистку крыши дома.

14 февраля снега упал с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа, под завалами оказались пятеро детей. Позднее в сети появилось видео, как десятки человек с лопатами бросились откапывать пострадавших.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Он словно сообщил репортеру, что раскусил его уловку». В Китае рассказали о триумфальном ответе Путина на провокацию журналиста

    Самолет Malaysia Airlines «растворился» в небе. Самые интересные версии его судьбы

    США сообщили хорошую новость о переговорах по Украине

    Рубио прокомментировал встречу с Зеленским

    19-летняя девушка не выжила после падения сосульки в российском городе

    В ЕС оценили попытки ослабить Россию

    В МИД России назвали евробюрократов абсолютно недоговороспособными

    В Германии раскрыли итог переговоров о финансировании Украины в Мюнхене

    В России заявили об отсутствии у Европы доводов в пользу участия в переговорах по Украине

    Экс-аналитик ЦРУ раскрыл отношение Запада к Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok