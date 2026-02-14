Попытку десятков россиян откопать детей после обрушения снега у катка сняли на видео

Опубликовано видео с жителями ХМАО, откапывающими детей из-под завалов снега

Десятки человек бросились откапывать детей после обрушения на них снега с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно не менее 20 россиян с лопатами, которые пытаются разгрести завалы. Еще десятки очевидцев собрались вокруг места происшествия. Судя по записи, навес хоккейного корта, с которого сошел снег, имеет округлую форму.

О том, что пятеро детей из города Лянтор оказались под завалами снега, стало известно 14 февраля. По официальным данным, один из них получил несовместимые с жизнью травмы, еще одного госпитализировали. Остальные остались невредимыми. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее под весом наледи рухнула крыша бассейна в Екатеринбурге. В этот момент в нескольких сантиметрах от места обрушения стояли две шестилетние девочки, они остались невредимы.