Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:37, 14 февраля 2026Россия

Попытку десятков россиян откопать детей после обрушения снега у катка сняли на видео

Опубликовано видео с жителями ХМАО, откапывающими детей из-под завалов снега
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Десятки человек бросились откапывать детей после обрушения на них снега с крыши навеса у катка в городе Лянтор Ханты-Мансийского автономного округа. Видео с места происшествия опубликовала Baza в Telegram.

На кадрах видно не менее 20 россиян с лопатами, которые пытаются разгрести завалы. Еще десятки очевидцев собрались вокруг места происшествия. Судя по записи, навес хоккейного корта, с которого сошел снег, имеет округлую форму.

О том, что пятеро детей из города Лянтор оказались под завалами снега, стало известно 14 февраля. По официальным данным, один из них получил несовместимые с жизнью травмы, еще одного госпитализировали. Остальные остались невредимыми. Возбуждено уголовное дело о халатности.

Ранее под весом наледи рухнула крыша бассейна в Екатеринбурге. В этот момент в нескольких сантиметрах от места обрушения стояли две шестилетние девочки, они остались невредимы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России отреагировали на заявления об отравлении Навального ядом лягушки

    Фигурист Шайдоров сенсационно взял золото Олимпиады. Он повторил триумф своего российского тренера и «отомстил» Малинину

    Россию захватил суперзаразный штамм ковида

    Посольство России в Лондоне сочло «некропропагандой» заявления Запада о смерти Навального

    Украина захотела энергетического перемирия

    К работе сервиса знакомств на «Госуслугах» захотели привлечь жен бойцов СВО

    Попытку десятков россиян откопать детей после обрушения снега у катка сняли на видео

    Зеленский заявил об уничтожении производственной линии украинских ракет «Фламинго»

    Гуменника пригласили на показательные выступления на Олимпиаде

    Ребенка насмерть завалило снегом возле катка в российском городе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok