09:56, 27 февраля 2026

Отсутствие цыган в правительстве ЕС назвали провалом демократии

Politico: Цыганам необходимо большее представительство в институтах ЕС
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Цыганам необходимо значительно большее представительство в институтах Европейского союза (ЕС) и в Брюсселе в целом, поскольку существующее положение дел является серьезным провалом демократии. Об этом заявил единственный министр правительства ЕС с цыганскими корнями Петре-Флорин Маноле, сообщает Politico.

«Есть пять или шесть стран ЕС, население которых вместе взятых меньше, чем цыганское меньшинство в Европе. Если вы сейчас находитесь в Брюсселе и смотрите в окно, вы не увидите ни одного цыгана в важных политических институтах Брюсселя. Это огромная демократическая проблема для Европы», — сказал он.

Как отмечает издание, Маноле в прошлом году был назначен министром труда Румынии и стал первым представителем этого этнического меньшинства в стране, занявшим столь высокий пост.

По оценкам, в ЕС проживает около шести миллионов цыган, что примерно равно населению Дании. Но Маноле отмечает, что в нынешнем Европейском парламенте нет ни одного представителя цыганской национальности, чего не было раньше.

«Без представительства в Брюсселе невозможно разработать эффективную политику в отношении ромов (одна из ветвей цыганского народа — прим. «Ленты.ру»), которые сталкиваются с множеством социальных проблем, включая бедность и дискриминацию», — сказал он.

Ранее стало известно, что цыгане используют поддельные украинские паспорта, чтобы получать социальные выплаты и пособия в Швейцарии. Уточняется, что никто из воспользовавшихся такой схемой даже не бывал на Украине.

