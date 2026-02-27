Пассажирский самолет развернулся над Каспийским морем и вынужденно приземлился

Самолет «Уральских авиалиний» развернулся над Каспийским морем и сел в Сочи

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» развернулся над Каспийским морем и вынужденно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что борт выполнял рейс из Сочи в Самару 27 февраля, но не смог добраться до точки назначения из-за закрытия аэропорта на фоне ракетной опасности в нескольких регионах России. Поэтому лайнер вернулся в авиагавань вылета и сел в Сочи.

Башкирия стала третьим регионом за день, где объявили ракетную опасность. Ранее 27 февраля такой режим впервые ввели в Татарстане и Пермском крае. Детей в школах и садиках Казани временно эвакуировали в специальные укрытия.