Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 27 февраля 2026Путешествия

Пассажирский самолет развернулся над Каспийским морем и вынужденно приземлился

Самолет «Уральских авиалиний» развернулся над Каспийским морем и сел в Сочи
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Пассажирский самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» развернулся над Каспийским морем и вынужденно приземлился в аэропорту вылета. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи №1».

Уточняется, что борт выполнял рейс из Сочи в Самару 27 февраля, но не смог добраться до точки назначения из-за закрытия аэропорта на фоне ракетной опасности в нескольких регионах России. Поэтому лайнер вернулся в авиагавань вылета и сел в Сочи.

Башкирия стала третьим регионом за день, где объявили ракетную опасность. Ранее 27 февраля такой режим впервые ввели в Татарстане и Пермском крае. Детей в школах и садиках Казани временно эвакуировали в специальные укрытия.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан основатель медиахолдинга Readovka. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере

    Стало известно о наступлении российских войск в Запорожской области

    Автоперевозчики предупредили о разорении компаний из-за нового закона

    Названы последствия удара Афганистана по ядерным объектам Пакистана

    Трамп назвал Роберта Де Ниро больным и глупым

    План Макрона по ядерному оружию связали с войной с Россией

    Тренер ПСЖ оценил соответствие Сафонова стилю игры клуба

    Россиянам пригрозили тюрьмой за неправильную прописку

    Названо количество ракет для прорыва ПВО Израиля

    В Чебоксарах выставили на продажу уникальную «Волгу» всего за миллион рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok