Россия
13:08, 27 февраля 2026Россия

В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

В Татарстане и Пермском крае впервые объявили ракетную опасность
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В двух отдаленных от границы с Украиной российских регионах — Татарстане и Пермском крае — впервые объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Iptash.

Отмечается, что аэропорты Казани и Нижнекамска временно не принимают и не отправляют рейсы. Детей в школах и садиках Казани временно эвакуировали в специальные укрытия.

Помимо того, Telegram-канал Ural Mash сообщил о введении опасности ракетного удара в Пермском крае. Каких-либо других подробностей на данный момент нет.

Ранее стало известно, что Белгород вновь подвергся атаке со стороны Вооруженных сил Украины. Удар по российскому региону мог быть нанесен ракетами HIMARS, которые произведены в США.

