14:01, 27 февраля 2026Россия

В третьем за день отдаленном от границы регионе впервые объявили опасность ракетного удара

В Башкирии впервые объявили опасность ракетного удара
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

В Республике Башкортостан впервые объявили опасность ракетного удара. Об этом во «ВКонтакте» сообщает председатель госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Граждан просят не пользоваться лифтами, спуститься на нижние этажи в подвалы или паркинги. Тем, кто находится в квартирах, нужно укрыться в комнатах без окон, закрыть окна и шторы.

Жители, находящиеся в момент опасности на улице, должны зайти в ближайшие здания или подземные переходы.

Башкирия стала третьим регионом за день, где объявили подобное предупреждение. Ранее 27 февраля ракетную опасность впервые объявили в Татарстане и Пермском крае. Детей в школах и садиках Казани временно эвакуировали в специальные укрытия.

