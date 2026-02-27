Реклама

07:29, 27 февраля 2026

При взрыве в казахстанском кафе погибли семь человек

Shot: При взрыве в казахстанском кафе погибли семь человек
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

В казахстанском городе Щучинск прогремел мощный взрыв. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Выяснилось, что в местном кафе произошел хлопок газа, после чего в строении начался пожар. В результате ЧП жизней лишились семь человек, еще 20 пострадали.

Тушение осложнялось тем, что внутри здания находились другие баллоны с газом. Спасатели вынесли из огня восемь не успевших взорваться емкостей.

В октябре 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района Дагестана в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси. Тогда пострадали шесть человек.

