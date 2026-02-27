Раскрыты мотивы блокировки нового пакета санкций ЕС против России

Politico: Венгрия блокирует новые санкции ЕС против РФ ради оборонного кредита

Будапешт затягивает принятие 20-го пакета санкций Европейского союза (ЕС) против России, чтобы добиться одобрения оборонного кредита на 16 миллиардов евро. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Венгрия задерживает введение очередного пакета санкций ЕС в отношении России, чтобы оказать давление на Европейскую комиссию и добиться одобрения заявки на получение оборонного кредита в размере 16 миллиардов евро», — сказано в сообщении.

При этом в Евросоюзе рассчитывают, что решение проблемы с нефтепроводом «Дружба» позволит убедить венгерские власти отказаться от блокировки нового пакета санкций. Однако дипломаты ЕС не исключают, что вопрос может затянуться до тех пор, пока Будапешт не добьется одобрения кредита.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине кредита Европейского союза в размере 90 миллиардов евро. Постоянный представитель Венгрии при ЕС выступил против выдачи Киеву финансовых средств 20 февраля, что привело к отмене этого решения из-за отсутствия необходимого единогласия.