14:03, 27 февраля 2026Силовые структурыЭксклюзив

Раскрыты подробности побега россиянина по пути в суд

Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина, из-за которого в Москве объявили план «Перехват», сбежал не из суда, а по пути в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По данным источника, несколько лет назад мужчина совершил преступление и получил условный срок. В оговоренные даты он должен был являться в инспекцию, однако этого не происходило. 26 февраля осужденного задержали в столичном метро и повезли в суд, но по пути он сбежал. Сейчас его ищут.

Как сообщалось ранее, речь идет об уроженце Дагестана по имени Шамиль. В 2022 году в отношении него возбудили уголовное дело за хищение телефона у прохожего.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что мужчина сбежал из здания Таганского районного суда. Эту информацию официально опровергла пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

