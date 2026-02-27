Раскрыты подробности побега россиянина по пути в суд

«Лента.ру»: В московском метро поймали уголовника, но он сбежал по пути в суд

Мужчина, из-за которого в Москве объявили план «Перехват», сбежал не из суда, а по пути в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в силовых структурах.

По данным источника, несколько лет назад мужчина совершил преступление и получил условный срок. В оговоренные даты он должен был являться в инспекцию, однако этого не происходило. 26 февраля осужденного задержали в столичном метро и повезли в суд, но по пути он сбежал. Сейчас его ищут.

Как сообщалось ранее, речь идет об уроженце Дагестана по имени Шамиль. В 2022 году в отношении него возбудили уголовное дело за хищение телефона у прохожего.

Ряд Telegram-каналов сообщал, что мужчина сбежал из здания Таганского районного суда. Эту информацию официально опровергла пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

