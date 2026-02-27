России предрекли проблемы с картофелем из-за Пакистана и Афганистана

ООН: Из-за конфликта Пакистана и Афганистана РФ может недополучить картофель

Из-за вооруженного конфликта Пакистана и Афганистана Россия может недополучить ряд товаров. Проблемы с поставками предрекли журналисты РИА Новости, изучив данные торговой платформы ООН Comtrade.

Столкновения на границе стран могут осложнить поставки в Россию одежды, товаров из кожи и картофеля. Эти товары являются ключевыми статьями экспорта Пакистана — в первой половине 2025-го страна поставила в Россию этой продукции на 15,3 миллиона долларов, 12,2 и 6 миллионов соответственно.

Всего же экспорт пакистанской продукции за первое полугодие оценивают в 45 миллионов долларов.

Афганистан начал военную операцию против пакистанских военных вдоль всей непризнанной Кабулом границы между двумя государствами. Она стала ответом на бомбардировки ВВС Пакистана афганской территории.

В ночь на 22 февраля ВВС Пакистана нанесли авиаудар по афганским приграничным провинциям Пактия и Нангархар. Жертвами атаки стали десятки мирных жителей. Позднее стало известно, что столкновения пакистанской и афганской армий идут в шести провинциях Афганистана — Нангархар, Нуристан, Кунар, Хост, Пактия и Пактика.