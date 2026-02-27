Реклама

Экономика
17:20, 27 февраля 2026Экономика

Россиянам назвали количество видимых планет во время большого парада 28 февраля

Физик Кравченко: 28 февраля москвичи смогут увидеть в небе только три планеты
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ognen Teoflovski / Reuters

В субботу, 28 февраля, во время большого парада москвичи смогут невооруженным глазом увидеть только три из восьми планет. Об этом агентству «Москва» сообщила старший научный сотрудник Московского физико-технического института Евгения Кравченко.

Она объяснила, что планеты действительно будут находиться близко друг к другу на небе, но многие из них довольно низко над горизонтом, чтобы их было легко наблюдать. Кроме того, планеты не выстроятся четко в одну линию.

Сразу после заката на вечернем небе одновременно увидеть невооруженным глазом можно будет только Венеру, Сатурн и Юпитер. Венеру можно будет увидеть в западной части неба сразу после заката. Для наблюдений лучше выбрать место с открытым горизонтом вне плотной застройки. Немного выше Венеры расположен Сатурн. Он похож на бледную желтую звезду и также виден примерно в первый час после заката. Юпитер находится намного восточнее. Его уже давно можно наблюдать на протяжении всей ночи.

Ранее доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков сообщил, что парад планет, в который войдут Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер, продлится примерно до 4 марта.

