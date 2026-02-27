Россияне смогут увидеть редкое явление

Ученый Южаков: Россияне смогут наблюдать малый парад планет с 28 февраля

С 28 февраля россияне смогут в течение нескольких дней наблюдать малый парад планет. О редком явлении рассказал доцент-практик департамента электроники, телекоммуникаций и приборостроения Политехнического института ДВФУ Петр Южаков в беседе с ТАСС.

По словам ученого, парад планет, в который войдут Венера, Меркурий, Сатурн и Юпитер продлится примерно до 4 марта. Лучше всего вести наблюдение на закате — в это время входящие в парад Меркурий и Венера находятся близко к Солнцу.

«Можно уехать за 15-20 километров от городов, чтобы световое загрязнение не мешало наблюдать за явлением. Также возможно укрыться за сопками», — посоветовал Южаков. Он добавил, что с помощью оптики можно будет также увидеть Нептун и Уран.

Ранее на берегу реки Зея в Амурской области образовался блинчатый лед. Такое явление редко происходит весной и чаще наблюдается осенью.