На российской реке появились «блины»

В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед

Блинчатый лед образовался на берегу реки Зея в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр региона.

Необычный лед образовался на воде при выпадении снега, когда осадки застывают на воде в виде необычной формы. Это редкое явление для весны и более привычное для осени.

На опубликованном фото у берега реки лед поделен на диски разного диаметра с приподнятыми краями, которые напоминают по форме блины.

