Экономика
08:57, 25 февраля 2026Экономика

На российской реке появились «блины»

В Приамурье на берегу реки Зея образовался блинчатый лед
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Steve Boer / Shutterstock / Fotodom

Блинчатый лед образовался на берегу реки Зея в Амурской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на гидрометцентр региона.

Необычный лед образовался на воде при выпадении снега, когда осадки застывают на воде в виде необычной формы. Это редкое явление для весны и более привычное для осени.

На опубликованном фото у берега реки лед поделен на диски разного диаметра с приподнятыми краями, которые напоминают по форме блины.

Ранее жители Санкт-Петербурга могли наблюдать в небе необычное природное явление — солнечное гало. Москвичи и жители Подмосковья ранее наблюдали в небе световые столбы. Необычное явление возникает из-за экстремальных морозов.

