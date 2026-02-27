Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:48, 27 февраля 2026Из жизни

Россияне начали продавать камни из почек

В России появился спрос на покупку камней из почек
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: AjayTvm / Shutterstock / Fotodom

На российских сервисах появились десятки объявлений от людей, которые продают извлеченные после операций камни из почек. Об этом сообщает «Shot Проверка».

Цены варьируются от пары тысяч рублей за мелкие экземпляры до 100 тысяч за «элитный» камень, который, по словам продавца, «светится и поблескивает». Некоторые называют камни «драгоценностями». Вырученные от продажи средства россияне планируют тратить в том числе на лечение. Параллельно развивается сопутствующий бизнес: скупщики нелегально начали вывозить человеческие и животные камни в Китай, где их якобы используют в народной медицине.

Ветеринарные клиники предлагают хозяевам животных забирать камни питомцев для изготовления украшений — четок, кулонов или серег. Человеческие же образцы советуют высушивать и покрывать эпоксидной смолой, иначе они могут рассыпаться. Спрос на необычный товар, судя по всему, есть и продолжает расти.

Материалы по теме:
Антибиотики: дружить по рекомендации. Устойчивость бактерий к противобактериальным препаратам грозит новыми эпидемиями
Антибиотики: дружить по рекомендации.Устойчивость бактерий к противобактериальным препаратам грозит новыми эпидемиями
Реклама
6 декабря 2021
«Все начали очень быстро их скупать» Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
«Все начали очень быстро их скупать»Что происходит с поставками и ценами на лекарства в России на фоне санкций?
17 марта 2022

Ранее сообщалось, что в Китае врач попался после того, как тайно вынес плаценту пациентки из родильного отделения, чтобы продать. Неизвестный мужчина снял на видео акушера, который выходит из родильного отделения с плацентой молодой матери в полупрозрачном пластиковом пакете, а затем перекладывает ее в темный мусорный мешок.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    В России возобновили производство мощной спортивной машины

    В России назвали Зеленского плутом из-за условия для встречи с Путиным

    В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

    Россияне начали продавать камни из почек

    В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

    Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа для похода в театр

    Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

    Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

    Петербург приблизился к новому метеорекорду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok