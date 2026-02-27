Россиянин получил 16 лет колонии после пьяной драки

В Подмосковье осудили мужчину за убийство двоих знакомых

В Подмосковье осудили мужчину за расправу над двумя знакомыми. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Как установил суд, 13 сентября 2024 года в одной из квартир дома в деревне Поповская 34-летний Александр Хаяров со знакомым, уголовное дело в отношении которого приостановлено из-за его розыска, распивали алкогольные напитки с еще двумя мужчинами. Спустя некоторое время между ними произошел конфликт на бытовой почве, в ходе которого знакомый подсудимого, схватив стеклянную бутылку, нанес ей множественные удары по голове и телу одного потерпевшего. Хаяров присоединился к нему и нанес не менее трех ударов руками по голове второму потерпевшему.

Затем они поочередно стали избивать пострадавших руками, ногами, гаечным ключом и горлышком от бутылки, а после и подобранной в коридоре металлической трубой. Травмы, полученные потерпевшими, оказались несовместимыми с жизнью.

Мужчину признали виновным по статье 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное группой лиц»). Суд приговорил обвиняемого к 16 годам колонии особого режима.

