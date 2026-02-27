Реклама

16:51, 27 февраля 2026

Россиянка пустила в квартиру почти полтысячи мигрантов

Жительница Уфы зарегистрировала в квартире 430 мигрантов
Александра Качан (Редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Жительница Уфы зарегистрировала у себя в квартире почти полтысячи мигрантов и попала под суд. Об этом говорится в Telegram-канале прокуратуры Башкирии.

Женщина предоставляла фиктивную регистрацию иностранным гражданам с января 2024 года по декабрь 2025-го. В общей сложности таким образом она помогла 430 мигрантам. При этом зарегистрированные лица никогда не проживали в квартире.

Против россиянки завели уголовное дело, которое направили в суд. Теперь ей грозит наказание.

Ранее юрист Дмитрий Макаров предупредил российских арендодателей о риске получить штраф за отказ ставить на учет мигранта-арендатора. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей.

