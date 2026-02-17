Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Экономика
11:51, 17 февраля 2026Экономика

Российских арендодателей предупредили о штрафе за отказ регистрировать мигрантов

Юрист Макаров: За отказ регистрировать мигранта-арендатора грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: fadfebrian / Shutterstock / Fotodom

Собственник квартиры рискует получить штраф за отказ ставить на учет мигранта-арендатора. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя прокурора Любинского района Омской области, члена Омского регионального отделения Ассоциации юристов России Дмитрия Макарова.

По его словам, законом предусмотрена ответственность для принимающей и приглашающей стороны за размещение на территории страны иностранных граждан. За нарушение правил предоставления жилого помещения мигрантам установлена административная ответственность. Сумма штрафа может составить до пяти тысяч рублей.

Макаров добавил, что сообщить органу миграционного учета о прибытии иностранца необходимо в течение семи рабочих дней.

Ранее стало известно, что жительница Казани зарегистрировала у себя в квартире более 1,2 тысячи мигрантов за год. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

