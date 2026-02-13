Реклама

Экономика
20:47, 13 февраля 2026Экономика

Россиянка зарегистрировала в квартире более 1200 мигрантов за год

Жительница Казани зарегистрировала у себя более 1200 мигрантов за год
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Жительница Казани зарегистрировала у себя более 1200 мигрантов за год. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по Республике Татарстан.

Речь идет о 47-летней местной жительнице. Всех иностранных граждан она регистрировала в своей квартире, расположенной в доме на улице Рихарда Зорге, при этом ни один из них по этому адресу не проживал.

По факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилом помещении (статья 322.3 Уголовного кодекса РФ) возбудили уголовное дело. Россиянке грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее сообщалось о 28-летней жительнице Рязани, которая прописала в своей квартире 15 человек. При этом ранее девушка была судима за аналогичное преступление.

