Шаляпин пожаловался на бьющие по психике кастинги

Певец Прохор Шаляпин заявил, что ненавидит проходить кастинги

Российский певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что ненавидит кастинги, поскольку неудачи сильно бьют по его самолюбию. Его комментарий приводит «Пятый канал».

Исполнитель заявил, что испытывает стресс всякий раз, когда ему нужно проходить кастинг для проектов или телешоу. По словам Шаляпина, в молодости его кандидатуру часто не выбирали, что «очень било по психике». Он рассказал, что в последнее время его приглашали на несколько программ, но в итоге отменяли договоренность в последний момент, поскольку его «кто-то там не утвердил».

«Брали каких-то кривых и не совсем уж талантливых. Ну, точно не выше меня ростом людей», — пожаловался Шаляпин.

Ранее российская актриса Марина Александрова обратилась к режиссерам с просьбой не приглашать ее на пробы. Она напомнила, что в ее карьере было более 50 фильмов, среди которых — работы с великими артистами. Александрова призналась, что ей непонятно, зачем проходить кастинги с «пустыми и бесполезными сценами».