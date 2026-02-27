Реклама

14:42, 27 февраля 2026Культура

Шура признался в стыде из-за пения в трусах на фоне Кремля

Певец Шура заявил, что ему не нужно звание заслуженного артиста России
Ольга Коровина

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский певец Шура (настоящее имя — Александр Медведев) высказался об отсутствии почетного звания заслуженного артиста. Его слова передает KP.RU.

Исполнитель признался, что процедура подачи документов для присвоения звания показалась ему смешной. Кроме того, Шура не увидел смысла в его получении, поскольку за это «даже карту "Тройка" не дают».

Артист также указал, что его давние сценические образы не вяжутся со званием заслуженного артиста. «Немножко стыдно до сих пор осознавать, что я на фоне Кремля пел в трусах», — поделился Шура. Он добавил, что некоторые коллеги призывают его перестать извиняться за дерзкий стиль: «Какой был образ тогда, такой и был. Я сейчас же в шортах не выхожу».

Ранее Шура поддержал артистку Ларису Долину, столкнувшуюся с критикой из-за истории с продажей квартиры под влиянием мошенников. Он заявил, что критика в адрес певицы необоснованна, поскольку общественность не знает всех обстоятельств произошедшего.

