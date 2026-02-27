Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:35, 27 февраля 2026Силовые структуры

Следователи отреагировали на исчезновение туристов в российском регионе

СК: В Прикамье возбуждено дело после исчезновения группы туристов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

После исчезновения группы туристов в Прикамье возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения туристов в лесу, расположенном в Красновишерском муниципальном округе. Кроме того, организованы поисковые мероприятия, где применяются специальные технические средства.

Об пропаже туристов стало известно утром 27 февраля. Несколько дней назад пятеро туристов приехали в регион из Уфы. Их маршрут начинался в деревне Золотанка Красновишерского района 20 февраля. Тогда они сразу отправились кататься на снегоходах, оставив автомобили. Вернуться туристы собирались 24 февраля, однако так и не вышли на связь.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Топ-менеджера «Газпром нефти» задержали по делу о миллионных взятках. Что об этом известно?

    В Кремле прокомментировали боевые действия между Пакистаном и Афганистаном

    Раскрыты состоящие в тайном Богемском клубе представители американской элиты

    Сразу шесть аэропортов России ввели ограничения

    В двух отдаленных от границы регионах России впервые объявили опасность ракетного удара

    Москалькова рассказала о недопустимом условии Киева для возвращения россиян домой

    «АвтоВАЗ» констатировал худшее начало года для авторынка России

    Зеленский заявил о сроках завершения конфликта на Украине

    Зарплаты шаурмистов в Москве взлетели и побили рекорд

    Вратарь клуба РПЛ рассказал о задержании по подозрению в краже

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok