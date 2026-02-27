Следователи отреагировали на исчезновение туристов в российском регионе

СК: В Прикамье возбуждено дело после исчезновения группы туристов

После исчезновения группы туристов в Прикамье возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства исчезновения туристов в лесу, расположенном в Красновишерском муниципальном округе. Кроме того, организованы поисковые мероприятия, где применяются специальные технические средства.

Об пропаже туристов стало известно утром 27 февраля. Несколько дней назад пятеро туристов приехали в регион из Уфы. Их маршрут начинался в деревне Золотанка Красновишерского района 20 февраля. Тогда они сразу отправились кататься на снегоходах, оставив автомобили. Вернуться туристы собирались 24 февраля, однако так и не вышли на связь.