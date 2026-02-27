Сообщения о передаче в Минпромторг данных о сотрудниках для отбора на СВО не подтвердились

Сообщения о передаче в Минпромторг данных о работниках для отбора на СВО — фейк

В соцсетях распространилась информация о том, что Минпромторг обязал предприятия направить сведения о специалистах инженерно-технического профиля для их командирования в Войска беспилотных систем Российской Федерации (ВБпС) в зону спецоперации (СВО). Авторы материала ссылаются на статью корреспондента «Газеты.ру» Игоря Рябова.

К новости прилагается якобы документ от Министерства промышленности и торговли РФ, датированный 24.02.2026. При этом на официальном сайте министерства такой документ отсутствует.

Более того, формат якобы оригинального документа не совпадает с реальными документами Минпромторга — иначе указана плашка министерства, отсутствует оформление, о чем документ, иначе указаны дата и номер документа. Также в фейковом документе в плашке министерства указан адрес, который в оригинальных документах не указан.

Адрес сайта в также указан не совсем корректно. В оригинале это — https://minpromtorg.gov.ru/. В то время как в фейковом документе — https://www.minpromtorg.gov.ru.

Почта, указанная в поддельном документе, artem.razhev@mil-ru.digital не имеет никакого отношения к ведомственным средствам обратной связи. Настоящий адрес Минпромторга зарегистрирован в домене @minpromtorg.gov.ru.

Авторы фейковой новости ссылаются на материал корреспондента «Газеты.ру» Игоря Рябова. Однако в авторской колонке журналиста такой материал отсутствует.

Сообщения о том, что Минпромторг обязал предприятия направить сведения о специалистах инженерно-технического профиля для их командирования в ВБпС в зону СВО, не получили распространения в российских медиа.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

