Мир
15:43, 27 февраля 2026Мир

Стало известно о ближайших переговорах Трампа с лидером страны ЕС

Трамп проведет переговоры с Мерцем 3 марта в Вашингтоне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Президент США Дональд Трамп проведет переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Белом доме во вторник, 3 марта. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря немецкого кабмина Себастьян Хилле, передает РИА Новости.

«Федеральный канцлер Фридрих Мерц 3 марта посетит США. В первой половине дня канцлер Мерц встретится в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом для переговоров в Овальном кабинете. За этим последует совместный обед», — сказал он.

По словам представителя немецкого кабмина, в ходе встречи лидеры двух стран обсудят ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также двусторонние отношения, вопросы экономики и безопасности.

Ранее Мерц призвал Европу забыть о «наивном пацифизме» в эпоху между войной и миром. Он заявил, что европейские страны, включая ФРГ, должны взять ответственность за оборону собственных границ в свои руки и научиться говорить на языке силы.

