07:56, 27 февраля 2026

Суд установил виновную по делу об отравлении 41 россиянина в Иркутской области

В Иркутске повар получила штраф за заражение 41 человека сальмонеллой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В Иркутской области повара-администратора заведения общественного питания приговорили к 600 рублей штрафа по уголовному делу о нарушение санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС.

Как установил суд, из-за допущенных женщиной нарушений 41 человек, 9 из которых несовершеннолетние получили заражение бактерией сальмонелла и оказались в медучреждениях с различной степенью отравления. Осужденная вину в инкриминируемом преступлении не признала.

Ранее в Москве суд вынес приговор 6 виновным в отравлении шаурмой 50 человек.

