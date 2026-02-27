Суд установил виновную по делу об отравлении 41 россиянина в Иркутской области

В Иркутской области повара-администратора заведения общественного питания приговорили к 600 рублей штрафа по уголовному делу о нарушение санитарных норм. Об этом сообщает ТАСС.
Как установил суд, из-за допущенных женщиной нарушений 41 человек, 9 из которых несовершеннолетние получили заражение бактерией сальмонелла и оказались в медучреждениях с различной степенью отравления. Осужденная вину в инкриминируемом преступлении не признала.
Ранее в Москве суд вынес приговор 6 виновным в отравлении шаурмой 50 человек.