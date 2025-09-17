Силовые структуры
17:51, 17 сентября 2025

Кормившим москвичей опасной шаурмой зачитали приговор

Шестерым виновным в отравлении шаурмой 50 человек в Москве дали от 2 до 3 лет
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»

В Москве суд вынес приговор 6 виновным в отравлении шаурмой 50 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Индивидуальные предприниматели, повар, поставщик мясной продукции, гендиректор компании-производителя и его заместитель признаны виновными в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и в незаконной миграции. Их приговорили к срокам от 2 до 3 лет лишения свободы.

Опасная шаурма продавалась в кафе быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. Ее производила компания, чье руководство не соблюдало необходимые условия. При этом владелец кафе знал о допускавшихся нарушениях при изготовлении фастфуда, но не предпринял необходимых мер.

В августе 2023 года 50 человек заболели, 30 из них попали в больницы с диагнозом сальмонеллез, после чего были арестованы причастные к массовому отравлению. Следователи выяснили, что индивидуальный предприниматель приобрел в центре оптово-розничной торговли на Дмитровском шоссе тушки цыплят бройлеров для своего кафе, на которые отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность.

ЖЗЛ
