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20:06, 28 августа 2023Силовые структуры

По делу об отравлении шаурмой в Москве задержали еще троих фигурантов

В Москве задержали еще троих фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой

Фото: Кирилл Кухмарь / Коммерсантъ

В Москве задержали еще троих фигурантов дела об отравлении 35 человек шаурмой в точке быстрого питания на улице Софьи Ковалевской. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По словам Нефедовой, это генеральный директор частной организации-поставщика и его заместитель, а также закупщик и доставщик мяса и лаваша, который работал в кафе без официального оформления. Глава компании и его заместитель производили продукцию ненадлежащего качества, а доставщик не проверял ее и поставлял в кафе без необходимой маркировки, информации о сроках годности и товарно-транспортных накладных. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании мужчинам меры пресечения, в том числе в виде заключения под стражу.

Ранее Савеловский суд Москвы взял под стражу двух человек по этому делу. Речь идет о владельце кафе и продавце мясной продукции. Их арестовали по подозрению в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенные группой лиц») УК РФ.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель приобрел в центре оптово-розничной торговли на Дмитровском шоссе у второго обвиняемого тушки цыплят бройлеров для своего кафе, на которые отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность.

С 20 по 25 августа едой в бистро отравилось 35 человек, 28 из них были госпитализированы в инфекционные стационары. Врачи подтвердили 16 заболевшим сальмонеллез. После этого возбудили уголовное дело и начали проверку.

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    Варвара Митина
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