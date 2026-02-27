Сын Брэда Питта отказался от его фамилии

People: Приемный сын Брэда Питта Мэддокс отказался от фамилии актера

Приемный сын голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли Мэддокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. Об этом пишет People.

Старший ребенок знаменитой пары указан как помощник режиссера в титрах нового фильма «Кутюр» с Джоли в главной роли. На премьере картины журналисты заметили, что 24-летний Мэддокс оставил лишь фамилию матери и записан как Мэддокс Джоли. Издание отмечает, что в 2024 году в титрах фильма «Мария» он был указан как Мэддокс Джоли-Питт.

Анджелина Джоли усыновила Мэддокса в марте 2002 года в Камбодже, где снималась в фильме «За гранью». Вместе с Питтом актриса воспитывала еще пятерых детей — усыновленных Пакса и Захару, а также биологических Шайло, Нокса и Вивьен. Джоли подала документы на развод в сентябре 2016 года. Поводом для расставания с Питтом стала ссора звездной четы в частном самолете, во время которой пьяный актер якобы ударил Мэддокса.

В 2024 году сообщалось, что дочь Джоли и Питта Шайло официально отказалась от фамилии отца. Девушка получила разрешение суда убрать «Питт» из своего полного имени (ранее — Шайло Нувель Джоли-Питт) и сохранить только фамилию Джоли.