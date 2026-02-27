Трамп рассмотрел потенциальные варианты удара по Ирану

ABC: Трампа проинформировали о потенциальных вариантах военных действий в Иране

Президент США Дональд Трамп получил информацию о возможных военных действиях против Ирана на фоне переговоров между странами в Женеве. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники.

«Адмирал Военно-морских сил (ВМС) США Брэд Купер, который курирует войска на Ближнем Востоке в качестве главы Центрального командования США, в четверг проинформировал президента Дональда Трампа о потенциальных военных вариантах действий в Иране», — сказано в сообщении.

Также сообщается, что на встрече присутствовал председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн.

Ранее стало известно, что США в ходе переговоров с Ираном по вопросу ядерного досье требуют ликвидировать три главных ядерных объекта страны. Также отмечается, что Вашингтон настаивает на передаче ему всего обогащенного урана.