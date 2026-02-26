Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:08, 26 февраля 2026Мир

Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

WSJ: США требуют от Ирана ликвидировать три главных ядерных объекта страны
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Fars News Agency CJF / THI / Reuters

США в ходе переговоров с Ираном по вопросу ядерного досье требуют ликвидировать три главных ядерных объекта страны, а также передать весь обогащенный уран Вашингтону. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На переговорах, которые сейчас проходят в Женеве, американские переговорщики должны были четко заявить, что Иран должен демонтировать свои три основных ядерных объекта — в Фордо, Нетензе и Исфахане — и доставить весь оставшийся обогащенный уран в США», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что США также настаивают на том, чтобы любое соглашение по ядерной программе Ирана было бессрочным.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и внештатный научный сотрудник Фонда защиты демократий Джозеф Закс заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оказать давление на Иран, чтобы принудить верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи отказаться от ядерной программы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме нашли связь между данными о передаче ядерного оружия Киеву и одним планом ЕС

    В России с 1 марта будут по-новому считать алименты

    Россия начала непомерно тратить

    Туристы захотели заработать на инсценировании похищения и были арестованы в стране Европы

    Назван рекордсмен по ликвидности среди трехлетних машин в России

    Переговоры Украины и США начались в Женеве

    Стала известна реакция Волочковой на подаренный женой Хайдарова сертификат на пластику

    Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

    Собянин сообщил о третьем сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Стали известны жестокие способы ВСУ увечить пленных в тюрьмах на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok