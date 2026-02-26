Раскрыты требования США к Ирану по ядерной программе

WSJ: США требуют от Ирана ликвидировать три главных ядерных объекта страны

США в ходе переговоров с Ираном по вопросу ядерного досье требуют ликвидировать три главных ядерных объекта страны, а также передать весь обогащенный уран Вашингтону. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

«На переговорах, которые сейчас проходят в Женеве, американские переговорщики должны были четко заявить, что Иран должен демонтировать свои три основных ядерных объекта — в Фордо, Нетензе и Исфахане — и доставить весь оставшийся обогащенный уран в США», — сказано в сообщении.

При этом сообщается, что США также настаивают на том, чтобы любое соглашение по ядерной программе Ирана было бессрочным.

Ранее бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и внештатный научный сотрудник Фонда защиты демократий Джозеф Закс заявил, что президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оказать давление на Иран, чтобы принудить верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи отказаться от ядерной программы.