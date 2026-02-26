Реклама

14:36, 26 февраля 2026Мир

В США допустили неудачу при давлении на Иран

NYT: Экс-сотрудник ЦРУ Закс допустил, что США не смогут надавить на Иран
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оказать давление на Иран, чтобы принудить верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи отказаться от ядерной программы. Об этом в комментарии газете The New York Times (NYT) рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и внештатный научный сотрудник Фонда защиты демократий Джозеф Закс.

«Маловероятно, что Иран уступит требованиям президента Трампа и откажется от своей ядерной программы», — сказал эксперт.

По словам Закса, США и Иран вероятнее всего ждет сценарий прямой военной конфронтации.

«В ДНК верховного лидера не заложено идти на уступки по иранской ядерной программе», — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предположил, что возможные удары США по Ирану не приведут к свержению верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.

