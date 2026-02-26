В США допустили неудачу при давлении на Иран

NYT: Экс-сотрудник ЦРУ Закс допустил, что США не смогут надавить на Иран

Президент США Дональд Трамп вряд ли сможет оказать давление на Иран, чтобы принудить верховного лидера Исламской Республики Али Хаменеи отказаться от ядерной программы. Об этом в комментарии газете The New York Times (NYT) рассказал бывший высокопоставленный сотрудник ЦРУ и внештатный научный сотрудник Фонда защиты демократий Джозеф Закс.

«Маловероятно, что Иран уступит требованиям президента Трампа и откажется от своей ядерной программы», — сказал эксперт.

По словам Закса, США и Иран вероятнее всего ждет сценарий прямой военной конфронтации.

«В ДНК верховного лидера не заложено идти на уступки по иранской ядерной программе», — подчеркнул он.

Ранее бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт предположил, что возможные удары США по Ирану не приведут к свержению верховного лидера исламской республики Али Хаменеи.