Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:48, 27 февраля 2026МирЭксклюзив

В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

Депутат ЕП Луэна призвал ужесточить санкции за экспорт через третьи страны в РФ
Юрий Леонов
Юрий Леонов (ведущий редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Европейский союз (ЕС) должен ужесточить санкции против третьих стран за нарушение санкционного режима против России, в частности, запрета на экспорт товаров двойного назначения. С таким заявлением выступил депутат Европейского парламента (ЕП) Сезар Луэна в соответствующем депутатском запросе, с текстом документа ознакомилась «Лента.ру».

«Хотя прямой экспорт из ЕС в Россию сократился, экспорт этих товаров [двойного назначения] в некоторые третьи страны вырос в геометрической прогрессии», — подчеркнул политик.

Луэна прокомментировал соблюдение третьими странами введенного в июне 2023 года запрета на экспорт и лицензирование товаров двойного назначения в Россию.

Он призвал приравнять к РФ государства, «систематически нарушающие» решение ЕС. По его словам, в настоящее время инструмент противодействия обходу санкций, позволяющий ЕС запрещать экспорт в третьи страны за нарушение антироссийских мер, фактически не используется.

Депутат ЕП также усомнился в эффективности санкционной политики Евросоюза, заявив о возможном отсутствии политической воли или недостаточных механизмов контроля внутри объединения.

Ранее издание Politico со ссылкой на источники раскрыло мотивы блокировки 20-го пакета санкций ЕС против России. При этом в Евросоюзе рассчитывают, что власти Венгрии могут отказаться от блокировки нового пакета санкций.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    В России возобновили производство мощной спортивной машины

    В России назвали Зеленского плутом из-за условия для встречи с Путиным

    В ЕС призвали расширить антироссийские санкции на третьи страны

    Россияне начали продавать камни из почек

    В Кремле раскрыли формат следующего раунда переговоров по Украине

    Российского модельера прозвали пляжным зонтом из-за образа для похода в театр

    Выявлены часто предшествующие болезни Альцгеймера заболевания

    Основатель российского медиахолдинга не вышел с допроса

    Петербург приблизился к новому метеорекорду

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok