В Европе выступили с предложением по Украине

Профессор Дизен предложил западным лидерам лично отправиться воевать на Украину

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен предложил западным лидерам лично отправиться воевать на Украину. Об этом он написал в социальной сети X.

«Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев», — написал он.

По словам норвежского профессора, украинцы не желают воевать за Запад и пытаются сбежать от вербовщиков.

Ранее военный эксперт и специалист по стратегическим вопросам Акрам Сариви заявил, что возможное решение Великобритании и Франции о передаче Украине ядерного оружия грозит катастрофой для всего мира. Он отметил, что провал ставки европейских стран на поражение России на поле боя вверг их в состояние безумия.