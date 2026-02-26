Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:43, 26 февраля 2026Мир

В Европе заявили об опасности Макрона

Сербский депутат Павич назвал слова Макрона о ядерной доктрине опасными играми
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Lewis Joly / Reuters

Депутат парламента Сербии Александр Павич расценил последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона о внесении изменений в ядерную доктрину своей страны как «очень опасные игры». Слова политика приводит Telegram-канал RT.

«Я вижу заявления Макрона о внесении изменений в ядерную доктрину Франции... Это очень опасные игры», — считает парламентарий. По его оценке, параллельно сейчас делаются шаги в сторону перевооружения Германии.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский идет на различные уловки, чтобы выиграть время с целью перевооружения, добавил Павич. Как подчеркнул сербский депутат, все это совершается в надежде на поражение американского лидера Дональда Трампа или его преемника. Речь также может идти не только о самих президентских выборах 2028 года, но и промежуточном голосовании в ноябре текущего года.

Ранее издание Politico писало, что Эммануэль Макрон собирается выступить с «переломной» речью о ядерной доктрине страны. По данным журналистов, в НАТО надеются, что Париж пересмотрит свое нежелание участвовать в ядерном планировании альянса, что позволит другим союзникам понять, как Франция может защитить их в случае конфликта.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Кричала и звала маму». Пропавшую в Смоленске школьницу нашли с двумя мужчинами. Похититель следил за ней почти полгода

    «Будет невероятно, если это произойдет». Греф дал личный прогноз курса рубля

    Раскрыт неофициальный список «нежелательных» профессий при одобрении ипотеки

    Бузова назвала идиотами одну категорию людей

    В Крыму назвали бредом слова Зеленского о Донбассе

    Раскрыто возможное наказание для похитителя школьницы в Смоленске

    В Европе заявили об опасности Макрона

    Фото подозреваемого в похищении девочки в Смоленске появилось в сети

    Захарова оценила планы Франции по передаче Украине ядерной бомбы

    Российская фигуристка Петросян рассказала о своих переживаниях после Олимпиады

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok