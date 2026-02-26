В Европе заявили об опасности Макрона

Сербский депутат Павич назвал слова Макрона о ядерной доктрине опасными играми

Депутат парламента Сербии Александр Павич расценил последние заявления французского лидера Эммануэля Макрона о внесении изменений в ядерную доктрину своей страны как «очень опасные игры». Слова политика приводит Telegram-канал RT.

«Я вижу заявления Макрона о внесении изменений в ядерную доктрину Франции... Это очень опасные игры», — считает парламентарий. По его оценке, параллельно сейчас делаются шаги в сторону перевооружения Германии.

В то же время украинский президент Владимир Зеленский идет на различные уловки, чтобы выиграть время с целью перевооружения, добавил Павич. Как подчеркнул сербский депутат, все это совершается в надежде на поражение американского лидера Дональда Трампа или его преемника. Речь также может идти не только о самих президентских выборах 2028 года, но и промежуточном голосовании в ноябре текущего года.

Ранее издание Politico писало, что Эммануэль Макрон собирается выступить с «переломной» речью о ядерной доктрине страны. По данным журналистов, в НАТО надеются, что Париж пересмотрит свое нежелание участвовать в ядерном планировании альянса, что позволит другим союзникам понять, как Франция может защитить их в случае конфликта.