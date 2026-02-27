Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:01, 27 февраля 2026Мир

В Германии выступили с призывом к Европе по украинским переговорам

Мютцених: Европе необходима самостоятельная роль в переговорах по Украине
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетЗавершение конфликта на Украине
Рольф Мютцених

Рольф Мютцених. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Страны Европы должны принять более активное участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, передает немецкий телеканал N-TV.

«Как минимум после обнародования планов американского правительства по будущему Украины всем должно стать очевидно, что в обсуждении завершения конфликта необходима самостоятельная роль и голос Европы», — сказал политик.

При этом Мютцених раскритиковал действия европейских лидеров, которые, по его словам, в прошлом году вели себя «как просители перед столом» президента США Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне. Он призвал, чтобы такие ситуации в будущем не повторялись.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен предложил западным лидерам лично отправиться воевать на Украину. «Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Расчлененное тело сына украинского вора в законе могли найти на Бали. Его похищение вскрыло криминальную сеть с участием СБУ

    Россиянка сделала популярную процедуру и показала покрытое ранами лицо

    В Белгородской области ответили на вопрос о поиске отказавшегося везти Гладкова водителя

    Буданов ответил на вопрос о своем участии в президентских выборах

    Врачам не удалось спасти заболевшего раком 16-летнего блогера

    ЕС резко призвали надавить на Кубу

    Вероятность снегопадов в Москве в мартовские праздники оценили

    Шура признался в стыде из-за пения в трусах на фоне Кремля

    В Кремле прокомментировали инцидент с якобы российским дроном в Швеции

    Дикие звери прогулялись по Санкт-Петербургу и попали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok