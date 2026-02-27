В Германии выступили с призывом к Европе по украинским переговорам

Мютцених: Европе необходима самостоятельная роль в переговорах по Украине

Страны Европы должны принять более активное участие в переговорах об урегулировании конфликта на Украине. Об этом заявил бывший глава фракции Социально-демократической партии Германии (СДПГ) в Бундестаге Рольф Мютцених, передает немецкий телеканал N-TV.

«Как минимум после обнародования планов американского правительства по будущему Украины всем должно стать очевидно, что в обсуждении завершения конфликта необходима самостоятельная роль и голос Европы», — сказал политик.

При этом Мютцених раскритиковал действия европейских лидеров, которые, по его словам, в прошлом году вели себя «как просители перед столом» президента США Дональда Трампа на встрече в Вашингтоне. Он призвал, чтобы такие ситуации в будущем не повторялись.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Глен Дизен предложил западным лидерам лично отправиться воевать на Украину. «Если наши политические лидеры хотят продолжить эту войну, то я предлагаю им надеть форму и пойти воевать добровольно, а не посылать ради этого еще больше украинцев», — написал он.