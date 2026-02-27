Реклама

18:53, 27 февраля 2026

В китайских автомобилях появились медиасервисы VK

В каждом пятом новом китайском автомобиле появились медиасервисы VK
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Toby Melville To Match Special Report / Reuters

За прошлый год медиасервисы VK были установлены уже в 20 процентах новых легковых китайских автомобилей, официально продающихся в России. Об этом сообщается в пресс-релизе соцсети, оказавшемся в распоряжении «Ленты.ру».

Таким образом, как отмечается, при помощи VK автомобилисты имеют возможность посмотреть видео, включить музыку, а также сервис «Дзен» на китайских машинах. Их уже более 120 тысяч в стране, указали представители соцсети. В частности, речь идет про такие марки, как Omoda, Jaecoo, Changan, Exeed, GAC и Aito Seres. Также в сообщении сказано, что до конца 2026 года приложения VK появятся еще в десяти новых моделях автомобилей китайских производителей.

Самыми востребованными сервисами в машине от VK стали те, что включают в себя видео и музыку. В 2025-м, например, с «VK Видео» россияне чаще всего включали фоновые программы на том же экране, где обычно находятся картографические и остальные развлекательные сервисы. Все это помогало в просмотре видео водителем в стационарном положении автомобиля или детьми на заднем сиденье. В связи с этим также наиболее востребованным форматом видео для просмотра в машине стал контент для детей.

В VK подметили, что возможности медиа современных автомобилей все чаще учитывают потребность людей в удобном потреблении контента в дороге. Пользователи с легкостью выбирают подкасты, интервью и разговорные программы на сервисе «VK Видео».

«Значительная часть такого контента органично воспринимается в фоновом режиме. Мы видим этот запрос и продолжаем развивать наши сервисы для автомобильных платформ с учетом разных сценариев использования — как во время движения, так и в моменты остановки», — указал вице-президент музыкальных и видеосервисов VK Николай Дуксин.

VK продолжает установку своих сервисов в автомобили, продаваемые в России, с конца 2024 года.

Ранее стало известно, что количество авторов VK взлетело вдвое. За последний год в «VK Видео» зарегистрировались и начали создавать собственный контент около 400 тысяч человек. В январе же 2026-го видеосервис VK стал самым востребованным видеохостингом в России.

