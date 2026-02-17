Реклама

Интернет и СМИ
18:01, 17 февраля 2026Интернет и СМИ

Количество авторов VK взлетело вдвое

Количество авторов «VK Видео» достигло 400 тысяч
Александра Степашкина
Александра Степашкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: BoxBoy / Shutterstock / Fotodom

Количество авторов «VK Видео» взлетело больше чем вдвое за год — до 400 тысяч. Об этом говорится в пресс-релизе социальной сети «ВКонтакте», поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Лидерами роста по числу авторов в 2025 году стали категории «развлечения», прибавив 94 процента блогеров, «детский и семейный контент» (89 процентов), «гейминг» (93 процента креаторов), «новостной и политический контент» (38 процентов). На эти категории приходится две трети всего времени просмотра видео на платформе.

Кроме того, число просмотров видео выросло в 1,7 раза, а время просмотра — в 1,9 раза. Всего авторы загрузили в 2,8 раза больше видеоконтента, чем годом ранее. В топе по динамике прироста аудитории выделяются крупные блогеры и авторские проекты на разные тематики, увеличившие число подписчиков на сотни тысяч человек.

Ранее сообщалось, что доходы авторов контента во «ВКонтакте» в прошлом году увеличились вдвое. Речь идет о крупнейшем доходе за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 миллиарда рублей.

