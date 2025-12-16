Раскрыты доходы авторов контента во «ВКонтакте»

В 2025 году доходы авторов контента во «ВКонтакте» увеличились вдвое

В 2025 году доходы авторов контента в социальной сети «ВКонтакте» выросли вдвое. Создатели оригинальных материалов смогли заработать больше на видео и нативных форматах благодаря качественному авторскому контенту и продуктовым обновлениям инструментов монетизации, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

В текущем году авторы получили крупнейший доход за всю историю сервиса VK Donut — 2,23 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше, чем в 2024 году. Добиться подобных результатов удалось благодаря новым возможностям в сервисе: многоуровневым подпискам и целям для сбора.

Также 2025 год стал рекордным для нативной рекламы у авторов. Количество рекламных интеграций через VK AdBlogger выросло в 2,5 раза, а число подключенных сообществ превысило 69 тысяч.

Больше возможностей для монетизации получили и авторы уникального контента. Уточняется, что их средний доход увеличился в восемь раз с момента перезапуска партнерской программы. Количество создателей самобытных материалов, подключившихся к программе, тоже возросло (на 22,6 процента).

Кроме того, в уходящем году соцсеть «ВКонтакте» уделяла внимание развитию новых авторов. Специально для начинающих блогеров работал Фонд оригинальных авторов VK, помогающий выстраивать контент-стратегию и находить свою аудиторию. Средний доход участников программы увеличился в 1,6 раза, а выпускников фонда — более чем втрое.

