В Санкт-Петербурге с 20-го этажа жилого дома выпала школьница

78.ru: В Санкт-Петербурге школьница выпала с 20-го этажа и выжила

В Санкт-Петербурге с 20-го этажа жилого дома на Малой Балканской улице выпала десятиклассница и выжила. Об этом пишет 78.ru в Telegram.

По информации издания, школьница упала на козырек подъезда. Девочка получила травмы практически всего тела, но выжила. Ее увезли в больницу.

Журналисты выяснили, что несовершеннолетняя родилась в Тыве, но сейчас проживает в том же доме, из которого упала. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее двухлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Мальчик самостоятельно открыл окно, не защищенное сеткой, и сорвался. Однако внизу его поймали очевидцы, растянувшие длинное женское пальто. Этот момент попал на видео.