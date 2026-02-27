Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:58, 27 февраля 2026Россия

В Санкт-Петербурге с 20-го этажа жилого дома выпала школьница

78.ru: В Санкт-Петербурге школьница выпала с 20-го этажа и выжила
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Санкт-Петербурге с 20-го этажа жилого дома на Малой Балканской улице выпала десятиклассница и выжила. Об этом пишет 78.ru в Telegram.

По информации издания, школьница упала на козырек подъезда. Девочка получила травмы практически всего тела, но выжила. Ее увезли в больницу.

Журналисты выяснили, что несовершеннолетняя родилась в Тыве, но сейчас проживает в том же доме, из которого упала. Причина происшествия пока неизвестна.

Ранее двухлетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, выпал из окна десятого этажа дома на Богатырском проспекте в Санкт-Петербурге. Мальчик самостоятельно открыл окно, не защищенное сеткой, и сорвался. Однако внизу его поймали очевидцы, растянувшие длинное женское пальто. Этот момент попал на видео.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пропавшую школьницу в Смоленске удерживали в 300 метрах от собственного дома. Что известно о похищении и подозреваемом?

    Стало известно о странностях поведения похитителя девочки в Смоленске

    Обещавшая устроить секс-марафон Коростелеву порноактриса постеснялась писать лыжнику

    Звезда Comedy Club станет отцом в четвертый раз

    Венгрии и Словакии предложили обойтись без «Дружбы»

    На Западе назвали катастрофой для всего мира одно решение Европы по Украине

    Российский поселок остался без света на четыре дня

    Допрос подозреваемого в подрыве российского предпринимателя попал на видео

    Джим Керри получил почетную кинопремию «Сезар»

    На Байкале открыли переправу после трагедии с китайскими туристами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok