В России указали на ключевой момент в уничтожении украинских новейших ракет «Фламинго»

«Военная хроника»: Ключевой момент с «Фламинго» — заявленная Украиной дальность

Ключевой момент с новейшими ракетами «Фламинго» — заявленная Украиной дальность до трех тысяч километров. На это указали в российском Telegram-канале «Военная хроника».

По мнению специалистов, это означает, что ракеты можно выносить максимально глубоко в тыл, улучшая безопасность пуска. Отечественные эксперты предупредили о сложностях с «Фламинго».

«Если с дронами типа Ан-196 "Лютый" время на реагирование, как правило, есть и его хватает на информирование всех подразделений по цепочке, то с "Фламинго" все сложнее», — пояснили в «Военной хронике».

Заявленная скорость полета украинской ракеты — 900 километров в час. До Москвы при такой скорости из приграничных районов «Фламинго» может долететь примерно за полчаса, до Поволжья, где была объявлена ракетная опасность — чуть больше часа, резюмировали специалисты.

По неофициальным данным, украинские «Фламинго» 27 февраля были сбиты над Чувашией. Сначала власти республики подтвердили данные о выпущенных ракетах, однако впоследствии удалили сообщение об этом и опровергли его.