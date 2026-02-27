В России выпустили первый учебник по БПЛА для школьников

В России для 10-11-х классов выпустили первый учебник по беспилотникам

В России для 10-11-х классов выпустили первый учебник по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). Об этом сообщил проректор НИУ ВШЭ, ответственный секретарь оргкомитета Национальной технологической олимпиады, лидер рабочей группы Кружкового движения НТИ Дмитрий Земцов, чьи слова приводит ТАСС.

Пособие получило название «Беспилотные летательные аппараты. От устройства до выбора профессии». Земцов отметил, что на данный момент беспилотники имеют широкий спектр применений. С их помощью спасают потерявшихся людей, проводят сельскохозяйственные работы, а также защищают население.

«Внедрение беспилотников в самые разные сферы требует множества специалистов — пилотов, программистов, инженеров. С помощью нашего учебника школьники смогут сделать первый шаг и прямо на уроках примерить на себя роль разработчика отдельного беспилотника или целой авиационной системы», — заключил он.

Ранее правительство России подготовило документ по урокам основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР), во время которых будут учить сборке дронов и управлению ими.