Российских школьников захотели учить сборке и управлению БПЛА

РИА Новости: В России школьников захотели учить сборке дронов и управлению ими

Российских школьников захотели учить сборке дронов и управлению ими на уроках по основам безопасности и защиты Родины (ОБЗР), следует из документов правительства России. С текстом нововведений ознакомилось РИА Новости.

В дополнительный перечень средств обучения по школьному предмету вошли комплекты учебно-методических материалов по беспилотным летательным аппаратам для ученика и педагога, образовательный комплект для разработки БПЛА различного типа, программно-аппаратный комплекс для пилотирования беспилотного воздушного судна, комплект дрон-конструктор и программное обеспечение для аэрогонки.

Из документа также следует, что для учебного процесса в школах должны быть базовый набор учебного беспилотного летательного аппарата с возможностью обучения основам блочного программирования и пилотирования с помощью пульта управления или смартфона, электронный тир для стрельбы по проецируемым на экран мишеням или стрелковый тир для пневматического оружия, а также элементы полосы препятствий.

Кроме того, предполагается, что школьные кабинеты, где обучают ОБЗР, должны быть оснащены макетами различных вооружений и средствами оказания первой медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что в России появился школьный учебник по беспилотным летательным аппаратам. Книга предназначена для учащихся 8-9 классов.