15:36, 27 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России высказались о создании комиссии по ИИ при президенте

Депутат Кравченко: Комиссия по ИИ при президенте поможет создать новые вакансии
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Roman Samborskyi / Shutterstock / Fotodom

Создание комиссии при президенте России по вопросам развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) поможет решить многие технологические вопросы и создать новые рабочие места, рассказал первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Денис Кравченко. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин создал комиссию при президенте РФ по вопросам развития технологий ИИ. Соответствующий документ был опубликован на портале правовой информации.

«Это безусловно позволит ускорить развитие передовых технологий, создать новые рабочие места, повысить конкурентоспособность экономики России на международной арене, поддерживать технологический прогресс и обеспечивать лидерские позиции нашей страны в инновационной экономике будущего. Искусственный интеллект уже стал неотъемлемой частью новой экономики, к которой мы также относим креативную и платформенные экономики, роботизацию, автоматизацию и беспилотие», — прокомментировал Кравченко.

Ранее сообщалось, что российский разработчик искусственного интеллекта (ИИ) в сфере сельского хозяйства Cognitive Pilot вошел в пятерку лучших по мнению сразу девяти мировых рейтингов.

