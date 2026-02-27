В России заявили о проверке ВСУ дальности применения «Фламинго» после атаки на Чувашию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакой на Чувашию проверяли способности новейших ракет «Фламинго» преодолевать большие расстояния. Об этом говорится в публикации Telegram-канала «Военная хроника».

«Киев, очевидно, не без помощи извне продолжает тестировать способность ракет «Фламинго» преодолевать расстояние более 1000–1500 километров от границы. Речь идет именно о проверке дальности и устойчивости применения на большой глубине», — заявили авторы поста.

По их мнению, эти попытки будут продолжаться до того момента, пока производство и запасы ракет не будут уничтожены.

27 февраля ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии, Удмуртии. Согласно неофициальной информации, ракеты «Фламинго» были сбиты над Чувашией. Сначала власти республики подтвердили данные о выпущенных ракетах, однако впоследствии удалили сообщение об этом и опровергли его.