ВСУ запустили новейшие ракеты по региону России в 800 километрах от границы

Shot: Средства ПВО сбили над Чувашией две ракеты «Фламинго»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Чувашии новейшие ракеты «Фламинго». Об этом пишет Shot в Telegram.

По информации издания, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над расположенным в 800 километрах от границы регионом России как минимум два таких снаряда.

За последние два часа ракетную опасность объявили в Оренбургской, Самарской и Свердловской областях, а также в Чувашии, Татарстане, Башкирии и Удмуртии. Как пишет канал, эвакуированы сотрудники ряда предприятий, в учебных заведениях приостановлены занятия.

21 февраля ВСУ атаковали Удмуртию, отдаленную от границы на 1400 километров. В результате пострадали 11 человек. Глава региона Александр Бречалов сообщил о повреждении одного из объектов на территории республики.

Минобороны России впервые отчиталось о перехвате ракет «Фламинго» 12 февраля. До этого ведомство сообщало об уничтожении цеха, где проходила сборка данных боеприпасов.

Как пояснил «Ленте.ру» военный эксперт Алексей Леонков, крылатая ракета «Фламинго» создана на основе FP-5 британско-арабской компании Milanion Group и соответствует ее техническим характеристикам. Снаряд способен преодолевать как минимум тысячу километров и развиваться скорость до 954 километров в час.