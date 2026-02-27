В центре Москвы перекрыли движение

В Москве временно закрыли движение по Большому Каменному мосту

Ряд дорог в центре Москвы в пятницу, 27 февраля, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram-канале.

По информации ведомства, ограничение коснулось Большого Каменного моста, а также Кремлевской набережной по направлению к Боровицкой площади.

Помимо этого, автомобилистам сообщили о затрудненном движении на внешней стороне третьего транспортного кольца (ТТК) от Лефортовского тоннеля до Савеловской эстакады, на внутренней стороне ТТК от Хорошевской эстакады до Новорижской эстакады, а также на внешней стороне МКАД от шоссе Энтузиастов до Носовихинского шоссе. В Дептрансе москвичей призвали выбирать для поездок по городу метро.

Двумя днями ранее из-за аналогичных ограничений столичные водители не могли проехать по нескольким участкам Садового кольца.

