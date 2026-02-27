Реклама

06:59, 27 февраля 2026

ВСУ начали переброску под Сумы новой группы центра ССО

РИА Новости: ВСУ перебрасывают под Сумы очередную группу 140-го центра ССО
Марина Совина
Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Сумы группу 140-го центра сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, ранее в этом же районе уже были ликвидированы три группы этого же подразделения. Собеседник агентства отметил, что командование украинской армии использует «элиту ВСУ» как обычные линейные пехотные подразделения. Он пояснил, что это связано не только с общеизвестным негативным отношением главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к спецназу, но и с нехваткой личного состава.

В октябре 2025 года российские войска уничтожили в приграничной с Россией Сумской области командира группы сил ССО ВСУ Леонида Семенюка.

