11:04, 27 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский объявил о готовности встретиться с Путиным при одном условии

Зеленский заявил, что готов встретиться с Путиным, но не уступит Донбасс
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Paula Bronstein / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным, но отметил, что не уступит Донбасс. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«[Зеленский] готов встретиться с Владимиром Путиным для переговоров и сделает все возможное для достижения мира», — приводит телеканал слова политика.

Зеленский отдельно отметил, что США «действительно оказывают давление на Россию». По его словам, только Вашингтон способен остановить конфликт.

Ранее международная компания Ipsos опубликовала опрос, в котором лишь 50 процентов граждан Украины доверяют Владимиру Зеленскому. Первое место в рейтинге доверия украинцев занимает посол Украины в Лондоне, экс-главком украинской армии Валерий Залужный, второе и третье место занимают боксер Александр Усик и глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) соответственно.

