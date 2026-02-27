Реклама

18:52, 27 февраля 2026Бывший СССР

Бывший премьер Великобритании стал советником Зеленского

Риши Сунак стал советником Зеленского по восстановлению экономики Украины
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Риши Сунак и Владимир Зеленский

Риши Сунак и Владимир Зеленский. Фото: Ukranian Presidency / Handout / Anadolu via Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский назначил своим советником бывшего премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Об этом пишет The Independent.

«Риши Сунак начал консультировать украинское правительство по вопросам восстановления экономики, поскольку Киев надеется восстановить свой энергетический сектор к следующей зиме», — говорится в публикации.

Уточняется, что Сунак будет проводить бесплатные консультации. Международная группа, частью которой стал экс-премьер Великобритании, планирует помочь Украине привлечь инвестиции в оборонную сферу и «усилить энергетическую устойчивость» республики.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер во время встречи «коалиции желающих» высмеял Зеленского. Он пошутил над внешним видом украинского лидера.

