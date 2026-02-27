Sky News: Зеленский поддержал военную операцию против Ирана

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал военную операцию против Ирана. Об этом он заявил в интервью Sky News.

«Думаю, люди в Иране ищут помощи, чтобы сменить нынешний режим, который открыто хочет атаковать другие страны и наносит много вреда. Я бы поддержал операцию, направленную против режима, а не против людей», — заявил Зеленский.

Он добавил, что предпочел бы, чтобы США и Иран смогли успешно провести переговоры, но сомневается, что в Тегеране разделяют эту идею.

Ранее президент США Дональд Трамп получил информацию о возможных военных действиях против Ирана на фоне переговоров между странами в Женеве.